Beytüşşebaplıların çatılarda kar temizliği

Tarihin her döneminde futbolun, üzerinde en çok konuşulan bileşeni hakemler olmuştur. Günümüz futbolunda da bu durum hiç mi hiç değişmedi, aynı yoğunlukta devam ediyor. Kaldı ki, son dönemde insani hataların ortadan kalkması ve daha adil sonuçlar edinilebilmesi için Video Asistan Hakem uygulaması yani VAR sistemi geliştirildi. Amaç hakemlerin verebileceği hatalı kararların, karşılaşmanın sonucunu doğrudan etkileyecek düdüklerin, teknoloji yardımıyla önüne geçmekti. Ancak VAR’ı da çok kısa bir sürede ağzımıza burnumuza sürmeye başladık.