Beytüşşebaplı çocukların leğen ve tahta parçalarıyla kayak keyfi

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK’ın Beytüşşebap ilçesinde 1 haftadır etkisini sürdüren kar yağışının ardından çocuklar, evlerinden temin ettikleri tahta parçaları, leğen ve naylonları kızağa çevirerek, sokaklarının karla kaplı yokuşlarında kayarak eğlendi. 10 yaşındaki Ecrin Adıyaman, okulların kapalı olması nedeniyle evde sıkıldıklarını ve karda kayarak eğlendiklerini söyledi.

Beytüşşebap ilçesinde yaklaşık 1 haftadır etkisini sürdüren kar yağışı ile ilçe merkezi beyaz örtü ile kaplandı. Belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar da evlerinin çatılarına biriken karları temizledi. Pandemi nedeniyle okullarından uzakta, EBA üzerinden eğitim gören çocuklar, karın kapladığı yokuşlu sokaklarda, evlerinden getirdikleri tahta parçaları, leğen ve naylonları kızağa çevirerek arkadaşlarıyla saatlerce kayarak eğlendi. malzemeleri olmamasına rağmen mevcut ev eşyaları ile karın kayfini çıkaran çocuklar, neşe dola vakit geçirdi.

Buz pistine çevirdikleri sokaklarda kayak yapan çocuklardan Ecrin Adıyaman, okulların kapalı olması nedeniyle evlerinde çok sıkıldıklarını ve karın yağmasıyla sokaklara çıkıp kayak yaptıklarını söyledi. Ecrin, okulunu da çok özlediğini ve biran önce açılmasını istediğini söyledi.

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