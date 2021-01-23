Beytüşşebap’ı kaplayan beyaz örtü, havadan görüntülendi

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK’ın Beytüşşebap ilçesi, 5 gündür etkisini sürdüren kar yağışının ardından bembeyaz oldu. Havadan görüntülenen, Kato ve Kumtik dağı eteklerindeki ilçe merkezinde güzel görüntüler oluştu.

Beytüşşebap ilçesinde 5 günden beri etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde kar kanlığı, 2 metreye ulaşırken, ilçe merkezinde araçlar, kardan görünmez hale geldi. Belediye ekipleri, yolların kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, ilçe merkezindeki manzara, dronla havadan görüntülendi. Beyaza bürünen Kato ve Kumtik dağı eteklerindeki ilçe merkezinde güzel görüntüler oluştu.

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