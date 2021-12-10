Beytüşşebap Kaymakamı: Nöbet değişimini canlandıran öğrencilerimizi Anıtkabir’e göndereceğiz

Emin BAL/ BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK’ın Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Uğuz, Anıtkabir’deki askerlerin nöbet değişimini canlandırdıkları görüntülerle sosyal medyada beğeni toplayan çoban kuzenler Ramazan (17) ve Serhat (16) Ölmez’i makamında konuk etti. Uğuz, öğrencileri en kısa sürede Anıtkabir’e göndereceklerini söyledi.

Beytüşşebap ilçesi Ayvalık köyünde askeri üs bölgede nöbet tutan askerler, 2 çobandan şüphelenip kamerayla takibe aldı. Görüntülerde 2 çobanın, Anıtkabir’deki askerlerin nöbet değişimini anımsatan hareketleri dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede beğeni topladı. Ramazan ve Serhat Ölmez olduğu belirlenen ve amca çocukları olan kuzenler, Anıtkabir’e gitmek istediklerini dile getirdi.

‘ONLARIN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ’

DHA’nın haberi üzerine Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Uğuz, Ramazan ve Serhat Ölmez’i makamında ağırladı. Kaymakam Uğuz, çocukların görüntülerini izlerken duygulandığını belirterek, en kısa sürede Anıtkabir’e göndereceklerini söyledi. Uğuz, “Ramazan Ölmez ve Serhat Ölmez öğrencilerimizin hareketi takdire şayan. Samimi hareketlerinden ötürü onları kutluyorum. Onların hayalini gerçekleştireceğiz” dedi.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -