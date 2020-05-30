KONYA’nın Beyşehir ilçesi Gökçekuyu Mahallesi Muhtarı Mustafa Uyanık, 25 dekarlık kıraç arazisini değerlendirmek için kekik ekti. Kekik üretimini mahallede yaygınlaştırmayı düşündüğünü ifade eden Uyanık, ”Mahallemizde kekik üretimi yapıyoruz.

Burada mahalledeki kadınlarımıza ve vatandaşlarımıza hem ekonomik hem istihdam olarak sağlaması yönünden güzel bir ürün denemesi yapıyoruz. Burada başarılı olursak, mahalledeki çiftçilerimize örnek olmuş olur” dedi.

Gökçekuyu Mahallesi Muhtarı Mustafa Uyanık, Beyşehir Belediyesi Başkanı Adil Bayındır’ın da önerisiyle kıraç arazisini kuru tarım yapılan buğday ve arpa gibi ürünler yerine daha fazla kazandıran ve pazar sıkıntısı yaşanmayan ürün olan kekiğe yönelmek istedi. Bunun üzerine ziraat mühendislerinin de desteğiyle 25 dekarlık alana kekik ekti. Kekik fidelerinin hassas olması nedeniyle kadın işçilerin ekim işinde çalışmasını tercih etti.