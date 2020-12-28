Beyşehir Gölü’nden 470 hayalet ağ çıkarıldı

Muhammed SIDAL/KONYA, (DHA)- ‘KONYA’nın incisi’ Beyşehir Gölü’nde yapılan temizlik çalışmasında tespit edilen 2 bin 427 hayalet ağın 470’si sudan çıkarıldı. Farkındalık oluşturmak amacıyla hayalet ağlar, göl kıyısında sergilendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteğiyle Beyşehir Gölü’nde başlattığı hayalet ağların tespiti ve temizlenmesi çalışmalarına devam ediliyor. İmzalanan ‘Beyşehir Gölü’nde Hayalet Ağların Tespiti ve Temizlenmesi İş Birliği Protokolü’ kapsamında, göle şu ana kadar 683 dalış gerçekleştirildi. Yapılan inceleme sonucu gölün kirlenmesine ve hayvanların yaşam alanlarının kısıtlanmasına neden olan 2 bin 427 hayalet ağ tespit edildi. Bu ağlardan 470’i, sudan çıkarıldı. Çalışmalara ara verilirken, diğer hayalet ağların da ikinci etap çalışma kapsamında gölden çıkarılacağı belirtildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık Dairesi Başkanı Yaşar Kahraman, çalışmalara kış şartları nedeniyle ara verildiğini belirterek, şunları söyledi:

”Beyşehir Gölü’nün tamamını kapsayacak şekilde, batimetri ve sığ sismik ölçümler yapılmış olup haritalanması tamamlanmıştır. Beyşehir Gölü’nün yine tamamında hayalet ağların bulunduğu noktalar tespit edilmiştir. Toplamda 2 bin 427 noktada hayalet ağ tespit edilmiş olup bunların 470 adedi gölden çıkarılmıştır. Çalışmalar kış sezonu olduğu için önümüzdeki yıl yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mız ile ortaklaşa yürütülecektir. Mevcut diğer ekolojik çalışmalar devam etmektedir. Beyşehir Gölü’nü temizlemek ve temiz olarak koruyarak yarınlara bırakmak adına öncelikle Beyşehir Gölü’nde su seviyesi tespit cihazları, analiz cihazları kurulmaktadır. Bunlar anlık olarak veri aktaracaktır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mız ve ilgili kurumlarla ortaklaşa projeler geliştirerek su modelleme kotu belirlenecektir. Yine su kalitesine yönelik izleme istasyonları ile hava kalitesine yönelik hava kalitesi ölçüm cihazları kurulacaktır.”

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