Beypazarı’nda kaybolan Yusuf için arama çalışması başlatıldı

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Muammer DAŞDELEN/ BEYPAZARI (Ankara), (DHA)- ANKARA’nın Beypazarı ilçesinde, dün akşam kaybolan 6 yaşındaki Yusuf Alhamdan için arama çalışması başlatıldı.

Beypazarı ilçesine bağlı Beytepe Mahallesi’ndeki evlerinin önünde oynayan Yusuf Alhamdan, dün akşam saatlerinde kayboldu. Bunun üzere Alhamdan’ın ailesi polise başvurdu. Ancak yapılan aramalar sonuç vermeyince bugün AFAD, UMKE, jandarma ve polis ekiplerince geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Gün boyu süren çalışmalarda Yusuf’a ilişkin herhangi bir ize rastlanamadı. Arama çalışmalarının yarın da devam edeceği belirtildi. (DHA)

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