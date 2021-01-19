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Kategoriler: Ekonomi Haberleri

Beypazarı’nda dubleks daire icradan satılacak

Beypazarı İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Beypazarı’nda bulunan dubleks daire satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.

Adı geçen dairenin, Hacıkara Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No:357 D:28 Beypazarı ANKARA  adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 2 Mart 2021 günü, 2. Satış Günü ise 16 Nisan 2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

Editör

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Editör
Etiketler: Beypazarıicradan daire satışı
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