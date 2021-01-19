Beypazarı’nda dubleks daire icradan satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.
Adı geçen dairenin, Hacıkara Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No:357 D:28 Beypazarı ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 2 Mart 2021 günü, 2. Satış Günü ise 16 Nisan 2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.
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