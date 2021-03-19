Beypazarı’nda 12.020 m² tarla icradan satılacak

Beypazarı İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Beypazarı’nda bulunan 12.020 m² tarla satışa sunuldu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.
Adı geçen tarlanın, Ankara İl, Beypazarı İlçe, 110 Ada, 7 Parsel, HARMANCIK(TAKSIR) Mahalle/Köy, SÖĞÜTDİBİ Mevkiinde olduğu belirtilirken 1. Satış günü 3 Mayıs 2021, 2. Satış günü ise 7 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirileceği duyuruldu.
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