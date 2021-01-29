Muammer DAŞDELEN/BEYPAZARI (Ankara), (DHA)- ANKARA’nın Beypazarı ilçesinde, yöresel gıda üreticisi Rukiye Gökmen, meşhur Beypazarı havucunu baklava ile birleştirdi. Gökmen, “Beypazarı, havucu ile Türkiye’de tanınıyor. Biz de baklavayı havuç ile birleştirdik. Farklı güzel bir tat ortaya çıktı, talepten memnunuz” dedi.

Beypazarı’nda yöresel yiyecek imalathanesi işleten Rukiye Gökmen, yaptığı 80 katlı baklava ile müşterilerinin takdirini kazandı. Baklavasını geliştirmenin yollarını arayan Gökmen, Beypazarı’nın meşhur havucunu baklavayla birleştirdi. Yaptığı baklava ile ilçe çapında üne kavuşan Gökmen, satışlardan oldukça memnun olduğunu dile getirdi. Rukiye Gökmen yaptığı açıklamada, “Beypazarı, havucu ile Türkiye’de tanınıyor. Ayrıca yöresel gıdalarımız da ayrı bir rağbet görmektedir. Biz de baklavayı havuç ile birleştirdik, farklı güzel bir tat ortaya çıktı, talepten memnunuz” diye konuştu.

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