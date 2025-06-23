Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı Aile Yaşam Merkezi, yaz tatilinde çocuklar ve yetişkinler için çeşitli kurs programları düzenliyor.

Merkez tarafından yapılan açıklamada, kursların iki ayrı dönemde gerçekleştirileceği belirtildi. Birinci grup kurslar 30 Haziran – 1 Ağustos, ikinci grup kurslar ise 4 Ağustos – 29 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Kurs programında Kur’an-ı Kerim eğitimi, sportif aktiviteler, sokak oyunları, akıl ve zekâ oyunları, resim, basketbol ve masa tenisi gibi farklı branşlarda eğitimler yer alıyor.

Yaz kurslarına katılmak isteyenler, 25 Haziran mesai bitimine kadar Beypazarı Aile Yaşam Merkezi Müdürlüğü’ne bizzat başvurarak kayıt yaptırabilecek.