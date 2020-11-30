Beyoğlu’nda zincirleme kaza: 4 yaralı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'de seçimler yapıldı. İlişkilerimizi iki ülkenin de stratejik çıkarına olacak şekilde tekrar olumlu bir mecraya sokmak için gereken çabayı göstereceğiz. Bu yeni dönemde de ekonomik, siyasi ve güvenlik işbirliğimiz açısından ilişkilerimizde yeni sayfalar açabilmemiz önemli olacak" dedi.