Beyoğlu’nda yokuştan kayan kamyonet binaya çarptıktan sonra devrildi

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Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA) BEYOĞLU’nda yokuş yukarı çıkan kamyonet kayganlaşan yolda kayarak devrildi. Bir binaya çarptıktan sonra duran kamyonetten sürücü yara almadan kurtuldu.

Olay, Sütlüce Uzun Bayır Sokak’ta saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sulhettin Polat’ın kullandığı kamyonet yokuştan çıkarken yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan kaymaya başladı. Geri kayan kamyonet bir binaya çarptıktan sonra devrildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü kendi imkanları ile dışarı çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

“BURADA SÜREKLİ KAZA OLUYOR”

Mahalle sakini Hüseyin Gökçek “Burada yağmur başladığı için yol kaygan olduğundan kaza oldu. Burada ay, hafta geçmiyor kaza oluyor. Yetkililerden ricamız buranın ya geliş ya da gidiş yapılması veya bu yolun biraz daha geliştirilmesini istiyoruz. Burada doğalgaz borusu, elektrik panosu var. Bir tanesine isabet etse binalar kalmaz. Bu yoldan dolayı can güvenliğimiz yok” dedi. (DHA)

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(FOTOĞRAF)

