Beyoğlu’nda uyuşturucu operasyonu kamerada

Adem VAROL / İSTANBUL,(DHA) – BEYOĞLU’nda polis metruk binaya uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyon anı kameraya yansırken, polis ekipleri ele geçirilen uyuşturucular ile ‘OHH’ yazdı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kılburnu Sokak’ta bulunan metruk binada uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, dün yaptıkları operasyonda metruk binayı ‘torbacı’ adıyla tabir edilen satıcıların depo olarak kullandığını tespit etti. Operasyon düzenlenen binada 613 adet satışa hazır halde bonzai ele geçirilirken, uyuşturucu ticaretini gerçekleştirdiği belirtilen şüpheli Nilay Ç. gözaltına alındı. “Uyuşturucu madde ticareti”, “Mukavemet’ ve “Yankesicilik’ suçlarından kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekiplerinin düzenledikleri operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler kameraya yansıdı. Çok sayıda uyuşturucu maddenin satışa hazır ve özenle paketlenmiş olması dikkat çekti. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ile polis ekipleri ‘OHH’ yazdı.

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