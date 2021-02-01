Ana Sayfa Haberler Beyoğlu’nda turistlerin en çok ziyaret ettiği cadde yayalaştırılıyor
Kategoriler: Güncel Haberler

Beyoğlu’nda turistlerin en çok ziyaret ettiği cadde yayalaştırılıyor

İSTANBUL, (DHA) – Beyoğlu’nda turistlerin en çok ziyaret ettiği caddelerden birisi olan Büyük Hendek Caddesi yayalaştırılıyor. Tarihi Galata Kulesi’ne çıkan caddenin trafiğe kapatılması için çalışmalar başladı.

Beyoğlu’nda yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği caddelerden birisi olan Büyük Hendek Caddesi ile ilgili önemli bir adım atıldı. Beyoğlu Belediyesi, Şişhane Meydanı’ndan Galata Kulesi’ne çıkan Büyük Hendek Caddesi’ndeki yaya sirkülasyonunun, hayata geçirilmesi planlanan ‘Beyoğlu Kültür Yolu’ projesi ile birlikte daha da artacak olması nedeniyle caddeyi araç trafiğine kapatma kararı aldı. Caddenin trafiğe kapatılmasıyla birlikte hem bölgeye akın eden turistler hem de bölge esnafı rahat bir nefes alacak.

YAYALAŞTIRMA İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Beyoğlu Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ne gönderiler yayalaştırma karar, 23 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda kabul edildi. Alınan kararın ardından Beyoğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü caddenin yayalaştırılması için gerekli çalışmaları başlattı.

Paylaş
Yayınlanma Tarihi
2 dakika önce

Son Haberler

Van’da mutasyonlu virüs şüphelisi kişi ve ailesine karantina

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/ VAN, (DHA)- TÜRKİYE'ye geçen hafta yurt dışından gelen ve bulaştırıcılığının yüksek olması…

2 dakika önce

Kısıtlamada domuz avı dronla tespit edilen 3 kişiye 9 bin TL ceza

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, domuz avlamaya çıkan…

2 dakika önce

(Ek fotoğraflar) – Turgut Özal’ın doktoru Cengiz Aslan son yolculuğuna uğurlandı

2 dakika önce

İsrail’de hahamın cenazesine katılan binlerce kişi kovid-19 kurallarını hiçe saydı

İsrail, (DHA)-  İsrail'de bir din okulunun başkanı olan Haham Meshulam Dovid Soloveitchik, koronavirüs nedeniyle hayatını…

11 dakika önce

Köy evinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

Oğuzhan KILIÇ /KÜTAHYA (DHA)- KÜTAHYA’da jandarma ekiplerince arama yapılan köy evinde çok sayıda tabanca ve…

12 dakika önce

Sivas’ta belediyeden öğrencilere evlerinde karne hediyesi

SİVAS,(DHA) - SİVAS Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, uzaktan eğitim alan ve e-okul sistemi üzerinden dijital…

12 dakika önce