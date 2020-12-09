Beyoğlu’nda toplu ulaşım araçlarında koronavirüs denetimi

Hasan YILDIRIM-Özgür EREN / İSTANBUL (DHA Beyoğlu’nda koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarında denetim yapıldı. Otobüs ve minibüsler tek tek durdurulduktan sonra yolcular ve şoförler maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarıldı.

Beyoğlu Kasımpaşa Turabibaba Caddesi üzerinde koronavirüs denetimi yapıldı. Ekipler, otobüs ve minibüsler tek tek durdurarak denetledi. Denetimlerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi. Polis ekipleri, sürücü ve yolculara maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

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