Beyoğlu’nda toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi

Hasan YILDIRIM-Özgür EREN İSTANBUL DHA- HAFTA sonu uygulanan kısıtlamanın sona ermesiyle koronavirüs denetimleri kapsamında toplu ulaşım araçları denetlendi. Araçlar tek tek durdurulduktan sonra maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarıldı.

Haftanın ilk iş gününde Beyoğlu Kasımpaşa Turabibaba Caddesi üzerinde koronavirüs denetimi yapıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüs ve minibüsler tek tek durdurarak denetlendi. Denetimlerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi. Polis ekipleri, sürücü ve yolculara maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

