Beyoğlu’nda silahlı çatışmada hayatını kaybeden 3 kişi son yolculuklarına uğurlandı

Yalın ONAT – Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL,(DHA) – BEYOĞLU’nda akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Berk, Burak ve Hulusi Giray, otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak, son yolculuklarına uğurlandı.

1.5 yıl önce evlendiği eşi Berk Giray ile bir süredir sorunlar yaşayan Hacer Giray, birkaç gün önce evini terk ederek 6 aylık kızıyla birlikte Beyoğlu Örnektepe Mahallesi Kanarya Sokak’ta dayısının evine gitti. Hacer Giray’ı eve dönmeye ikna etmek için eşi Berk Giray, yanına babası Hulusi Giray ve amcasının oğlu Burak Giray’ı da alarak, dün eşinin dayısı Mahmut Akçay’ın evinin bulunduğu sokağa geldi. Ancak aileler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Gelinin babası Mürsel A. bacağından vuruldu. Bunun üzerine Mürsel A. da silahını çekerek karşı tarafa doğru ateş edince çatışma çıktı. Damat Berk Giray, damadın babası Hulusi Giray ve kuzeni Burak Giray kurşunların hedefi oldu. 3 kişi de olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazeler otopsi işlemleri için Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. İşlemleri biten cenazeler, yakınları tarafından buradan teslim alındı. Beyoğlu’ndaki Bademlik Camii’nde kılınan cenaze namazına Giray ailesinin yakınları ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yılmaz katıldı. Haydar Ali Yılmaz hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı diledi. Helallik alınmasının ardından ölenler için 3 ayrı cenaze namazı kılındı. Cenazeler omuzlarda taşınarak götürüldükleri Sütlüce Mezarlığı’nda toprağa verildi.

(FOTOĞRAF)

- Reklam -