Beyoğlu’nda polisin silahından çıkan kurşunla ölen Zuhal Ebrar Yıldız toprağa verildi

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Mustafa Mert KARACA-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU’nda kaçan şüphelilere ateş açan polisin kurşunuyla ölen Zuhal Ebrar Yıldız(18) İstanbul’da toprağa verildi

Kaptanpaşa Mahallesi’nde dün saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda hayatını kaybeden Zuhal Ebrar Yıldız için Sinanpaşa Camii’nde ikindi vakti tören düzenlendi. Zuhal Ebrar Yıldız’ın cenaze namazına, babası Zekeriya Yıldız, annesi Dilek Yıldız, askerden gelen ağabeyi Yusuf Yıldız’ın yanısıra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile çok sayıda kişi katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Yıldız’ın cenazesi Zindan Arkası Mezarlığı’nda toprağa verildi.

(FOTOĞRAF)



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