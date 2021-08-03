Beyoğlu’nda otel çalışanına silahlı saldırı kamerada

Vedat BAYRAKTAR – Uğur ŞAHİN/İSTANBUL,(DHA)- BEYOĞLU’nda otel kapısı önünde otururken yanına gelen üç kişinin silahlı saldırısına uğrayan Erol Sarıahmet, bacaklarından yaralandı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Tarlabaşı’nda bulunan bir otelin kapısının önünde meydana geldi. Çalıştığı otelin kapısı önünde oturan 33 yaşındaki Erol Sarıahmet’in yanına üç kişi geldi. Bu kişilerden ikisi bellerinden tabancaları çıkardı. Sarıahmet’in karşı koymasıyla tabancanın biri yere düşerken diğer şüpheli ateş açtı. İki bacağından yaralanan Sarıahmet yere yığılırken, saldırganlar kaçarak uzlaştı. Sarıahmet gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

“SİLAHI OLAN ATEŞ ETMEYE BAŞLADI”

Silahlı saldırıya uğrayan Erol Sarıahmet, “Taksim Tarlabaşı bölgesinde çalışıyorum ben. Dün hiç tanımadığım, hiç bilmediğim üç kişi geldi. ikisinde silah vardı. Bir tanesi ‘içeri gir sesini çıkarma’ dedi. İçeri girdikten sonra ne olacağını kestiremediğim için karşı koydum. Diğer silahlı olanın elindeki silahı vurup yere düşürdüm. Silah yere düşünce, diğer silahlı olan ateş etmeye başladı. Mermilerden bir tanesi diz kapağıma, diğeri sağ bileğime geldi. Kurşunların ikisi de girdi, çıktı ama diğer silahı yerden alıp, ben ateş etmeye başlayınca kaçmaya başladılar. Zaten iki, üç gündür o bölgede Taksim Yağhane Sokak’ta çatışma durmuyor, hem gündüz hem gece. Hatta beni götüren ambulans da öğlen saatlerinde oradaymış, pompalı silahla yaralama olmuş. Oradaki polis merkezindeki komiser de geldi ama iki üç sokakta kamera olmadığı için onların da işi çok zor. Kapının önünde durup dururken, otele bakmaya gitmiştim. İçeri girmemle çıkmam bir oldu zaten. Aynı dakika o üç kişi de geldi. Altı senedir orada esnafım en ufak kimseyle kavga, gürültü, alacak verecek hiçbir işim olmamasına rağmen başımıza bu geldi. Hastaneye kaldırıldım, doktorlar ‘kemiklere ve damarlara zarar vermemiş, mermi girmiş, çıkmış’ dediler. Çok şükür bir şey yoktu. Şikayetçi oldum. Otelin kamera görüntüleri aktifti polislerle paylaştık” dedi.



“YAPANLARIN BULUNMASINI İSTİYORUZ”

Silahlı saldırıya uğrayan kişinin kardeşi Şenol Sarıahmet de, “Bana dün gece saat ikide telefon geldi. Ambulanstaki hemşire, ‘ağabeyiniz vuruldu, acilen hastaneye gelmeniz gerekiyor’ dedi. Can havliyle, ben beynimden vurulmuşa döndüm. Hemen hastaneye gittim ağabeyimi o halde gördüm. Emniyetten ağabeylerimiz geldi, onlara olayları anlattık. Otelden güvenlik kameralarını aldık. Olayı araştırıyorlar. Biz yapanların bulunmasını istiyoruz. Kamera kayıtlarındaki olay 1 dakika 30 saniyelik bir olay. Orada bir çocuk da olabilirdi. İnsanların hayatı bu kadar ucuz olmaması gerekir” ifadesini kullandı.



O ANLAR KAMERADA

Meydana gelen olay otelin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin kapı önünde oturduğu, üç kişinin kendisine yanaştığı, silah doğruluğu görülüyor. Bunun üzerine çalışanın kendisine yanaşan kişilere direndiği, bir silahın yere düştüğü, bir kişinin de silahla ateş açtığı ve ardından şüphelilerin kaçtığı kameraya yansıyor.

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