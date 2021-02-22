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Beyoğlu’nda ölü yunus karaya vurdu

Ersan SAN / İSTANBUL (DHA)- BEYOĞLU’nda, ölü yunus karaya vurdu. Yunusun gözünün kenarında kurşun deliği olduğu tahmin edilen yara dikkat çekiyor. 
Olay, saat 11.20 sıralarında Beyoğlu Karaköy İskelesi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir yunus karaya sürüklendi. Yunusub hareketsiz şekilde durduğu fark eden vatandaşlar durumu, İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İSTAÇ) yetkililerine bildirdi. Olay yerine gelen İSTAÇ ekipleri, yunusun tekneye çıkarıp götürdü. Yapılan ilk incelemelerde yunusun gözünün hemen yanındaki kurşun deliği olduğu tespit edildi. Ayrıca yunusun kuyruğunda da ağ izleri olduğu belirlendi. Olay ile ilgili inceleme devam ediyor.

 

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