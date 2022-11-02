Beyoğlu’nda makas atarak ters yöne giren sürücüye 7 bin lira ceza 

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Derya EVREN / İSTANBUL, (DHA)- BEYOĞLU’nda makas atarak ters yöne girdiği anları sosyal medya hesabından paylaşan sürücü M.C.D.’ye toplam 7 bin 38 lira para cezası kesildi. M.C.D. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Fatih Mahallesi Refik Saydam Caddesi’nde gece saatlerinde hız yapan bir otomobil sürücüsü, makas atarak şerit değiştirdi. Ters yola girerek önündeki aracı sollayan sürücü hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. Trafik magandası, arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin yayınlanması üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücünün kimliğini belirledi. Gözaltına alınan M.C.D. isimli şüpheli hakkında ‘Tek yönlü karayolunda ters istikamette seyretmek’ maddesinden bin 823 lira, ‘Trafiği aksatacak ve tehlikeye düşürecek şekilde ardı ardına şerit değiştirmek-makas atmak’ maddesinden bin 823 lira, ‘Kamunun huzurunu bozacak şekilde tedbirsiz ve saygısızca araç kullanmak’ maddesinden 196 lira, ‘Mevzuatta belirtilen ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak’ maddesinden bin 823 lira, ‘Görüşü engelleyecek şekilde süs, aksesuar ve çıkıntıları olan araçları kullanmak’ maddesinden 427 lira, ‘Trafik güvenliğiyle ilgili yönetmelikte belirtilen kurallara uymamak’ maddesinden 196 lira, ‘Belirtilen nitelik ve ölçülere aykırı plaka takmak’ maddesinden ise 750 lira olmak üzere, toplamda 7 bin 038 lira idari para cezası uygulandı.

M.C.D. hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan da adli işlem başlatıldı.

