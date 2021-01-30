Beyoğlu’nda koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştı, motosikletle böyle çarpıştı 

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU’nda koşarak yolun karşısına geçmek isteyen yayaya motosiklete çarptı. Yayanın bir tarafa motosiklet sürücüsünün bir tarafa düştüğü kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Karaköy’deki kaza dün saat 17.15 sıralarında meydana geldi. Necatibey Caddesi’nde koşarak yolun karşına geçmek isteyen yayaya, motosiklet çarptı. Çarpmayla motosiklet sürücüsü düşüp yaralanırken yaya da diğer tarafa düşerek yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yerde yatan iki yaralının yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralılara kaza yerinde ilk müdahalede bulundu. Yaralı motosiklet sürücüsü ve yaya daha sonra ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Yayanın motosiklete çarptığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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