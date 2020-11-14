Beyoğlu’nda koronavirüs denetimi

Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA- BEYOĞLU’nda koronavirüs denetimleri kapsamında toplu ulaşım araçları denetlendi. Sürücüler ve yolcular maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda bilgilendirildi.

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı Kasımpaşa üzerinde koronavirüs denetimi yapıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekipleri, otobüs ve taksileri tek tek durdurarak denetledi. Denetimlerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi. Evrakları eksik olan sürücülere cezai işlem uygulandı. Sürücüler maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda bilgilendirildi.



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