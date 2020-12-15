Beyoğlu’nda iş yerini kurşunlayan saldırganlar kamerada

Hasan YILDIRIM- Özgür EREN/ İSTANBUL, ( DHA) BEYOĞLU’nda 15 gün arayla bir işyerinin kurşunlanması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Erdem Sokak üzerinde bulunan işyerinde gece saatlerinde meydana geldi. Suriye uyruklu Abdülaziz Elkoca’nın işlettiği işyeri 15 gün arayla iki defa kurşunlandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken işyerinde hasar oluştu. Sabah saatlerinde işyerini açan Elkoca, mermi deliği izlerini görünce şok yaşadı. Kepengi açtığında ise camlarının kırıldığını gördü. Olay yerine polis ekibi çağırdı. Olay yeri inceleme ekipleri kepenkte 9 adet mermi izi buldu.

SİLAHLI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

İş yerine yapılan silahlı saldırı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yüzlerini kapüşon ile örten iki kişinin sokağa gelmesi ve bir kişinin silahını çıkararak işyerine ateş etmesi yer alıyor. İki kişi daha sonra koşarak olay yerinden ayrılıyor.

15 GÜN ARAYLA İŞ YERİNİ İKİ DEFA KURŞUNLADILAR

Yedi yıldır burada iş yeri çalıştırdığını söyleyen iş yeri sahibi Abdülaziz Elkoca “Saat 03.00’te iki kişi geldi. Silah ile ateş edip kaçtılar. Aynı kişiler 15 gün önce de işyerimi kurşunladı. Belki hırsız belki de mafya kim bilmiyorum. Polise haber verdim. İnşallah yakalanmalarını bekliyorum” dedi.

(FOTOĞRAF)