Beyoğlu’nda gasp dehşeti kamerada-1

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Zeki GÜNAL / İSTANBUL (DHA) BEYOĞLU Talimhane’de 2 şüpheli, takip ettikleri kişiyi yere yatırıp tekmeledikten sonra cebindeki parayı alıp kaçtı. Olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, polis olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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