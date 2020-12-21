Beyoğlu’nda gasp dehşeti kamerada-1

Zeki GÜNAL / İSTANBUL (DHA) BEYOĞLU Talimhane’de 2 şüpheli, takip ettikleri kişiyi yere yatırıp tekmeledikten sonra cebindeki parayı alıp kaçtı. Olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, polis olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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