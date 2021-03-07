Beyoğlu’nda değnekçiler suçüstü yakalandı

İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU’nda değnekçi” diye tabir edilen, araçlarını park edenlerden zorla para isteyen iki kişi suçüstü yakalandı. Polis merkezine götürülen şüphelilere aynı suçtan daha önce de işlem yapıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, Meşrutiyet Caddesi’nde denetim yaptığı sırada, 2 kişinin, park eden araç sürücülerinden para istediğini tespit etti. Ekipler, suçüstü yakaladıkları Mustafa G. ile Şakir Ü.’yü gözaltına aldı. Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezine götürülen şüphelilere, ‘Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek’ maddesinden adli işlem uygulandı.

Şüphelilere aynı suçtan daha önce de işlem yapıldığı öğrenildi

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