Beyoğlu’nda değnekçi yakalandı

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Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA) BEYOĞLU’nda özellikle futbol maçı yapıldığı günler stadyum çevresinde aracını park edenlerden otopark parası isteyen değnekçi yakalandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.

Beyoğlu ve Beşiktaş’ta özellikle futbol maçı yapıldığı günler stadyum çevresinde aracını park edenlerden para isteyen Salih K. çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Salih K.’yı yakaladı. Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliği’ne götürülen Salih K.’ya Karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek maddesi gereğince adli işlem yapıldı. (DHA)

(FOTOĞRAF)



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