Beyoğlu’nda binanın çatı katında çökme-1

Zeki GÜNAL / İSTANBUL (DHA) Beyoğlu’nda bulunan binanın çatı katında çökme oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binadan kopan parçalar nedeniyle sokaktaki otomobilde hasar oluştu.
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