Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHA Beyoğlu Tarlabaşı bir binada yangın çıktı. Yabancı uyruklu iki kadın, yangından yalın ayakla kaçarak kurtuldu. Üst katta mahsur kalan iki kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Yangında mahsur kalan bir kişinin aydınlatma direğine tutunup, kayarak kaçma anları kameraya yansıdı. Hafif yaralanan iki kadına sağlık ekipleri müdahale ediyor. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Ana Sayfa Güncel Haberler Beyoğlu’nda binada çıkan yangında aydınlatma direğinden kayarak kaçtı -3
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Ege Denizi’ndeki deprem İzmir’i vurdu: 17 ölü, 763 yaralı (8)
YARALILARIN SAYISI 763 OLDU AFAD'dan İzmir'deki depreme ilişkin son yapılan açıklamada, deprem sonrasında büyüklüğü 4'ün üzerinde 23 olmak üzere, toplam 211 artçı sarsıntı yaşandığı bildirildi. Açıklamada, "SAKOM'dan...
Hastane personeli, koronavirüsten yaşamını yitirdi
Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT’ın Turhal ilçesinde, devlet hastanesinde idari personel olan Murat Öndeş (53), yakalandığı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Turhal Devlet Hastanesi’nde idari personel...
Küçükçekmece’de komşuların çatı malzemesi kavgası
Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de iki komşu aile fertleri arasında asbestli çatı malzemelerin kaldırılmaması nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga, İstasyon Mahallesi Millet Caddesi üzerinde...