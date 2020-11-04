Beyoğlu’nda binada çıkan yangında aydınlatma direğinden kayarak kaçtı -3

Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHA Beyoğlu Tarlabaşı bir binada yangın çıktı. Yabancı uyruklu iki kadın, yangından yalın ayakla kaçarak kurtuldu. Üst katta mahsur kalan iki kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Yangında mahsur kalan bir kişinin aydınlatma direğine tutunup, kayarak kaçma anları kameraya yansıdı. Hafif yaralanan iki kadına sağlık ekipleri müdahale ediyor. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.