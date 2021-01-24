Beyoğlu’nda bariyerleri aşan otomobil motosiklete çaptı: 2 yaralı

Özgür EREN/ İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, demir bariyerleri parçalayarak geçtiği karşı şeritte, seyir halindeki motosiklete çarptı. Kazada yaralanan otomobil ve motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Piyalepaşa Bulvarında Kasımpaşa istikametinde saat 07.30 sıralarından meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 CDP 386 plakalı otomobil sürücüsü Önder Meral, bulvar üzerinde Çağlayan istikametinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek demir bariyerlere çarparak karşı şeride geçti. Otomobil, karşı yönden gelen Ozan Tut’un kullandığı motosiklete ardından park halindeki kamyonete çarptı. Kaza sesini duyan ve yerde iki kişinin yattığını gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücülere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı, Yaralılar daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

‘’ACI BİR FREN SESİ GELDİ’’

Kazayı görenlerden Aycan Gülaçan’’ Ben yolun karşısındaydım, işe gidiyordum. Arabanın çok süratli geldiğini gördüm. Bir andan acı bir fren sesi geldi. Sonra bu facia gerçekleşti. Bariyerleri koparttı sonra motora vurdu, karşı tarafa geçti’’ diye konuştu.

Parçalanmış demir bariyerler ve araçlardan kopan parçalar belediye ekipleri tarafından yoldan kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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