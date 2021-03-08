Murat DELİKLİTAŞ-Cemil ÖZDEMİR-Ersan SAN-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,(DHA)- BEYOĞLU’nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle toplanan kadınlar, Sıraselviler Caddesi’nde yürüyüş gerçekleştiriyor.
Çeşitli kadın sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla kadınlar, saat 18.00 sıralarında toplanmaya başladı. Kadınlar, grupların birleşmelerinin ardından Sıraselviler Caddesi’nde yürüyüşe geçti. Kadınlar pankart ve dövizler eşliğinde yürüyüşlerini sürdürürken, polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
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Beyoğlu’nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü (1)
Murat DELİKLİTAŞ-Cemil ÖZDEMİR-Ersan SAN-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,(DHA)- BEYOĞLU’nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle toplanan kadınlar, Sıraselviler Caddesi’nde yürüyüş gerçekleştiriyor.