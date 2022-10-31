Beyoğlu’nda 6 katlı binanın istinat duvarı çöktü

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Murat DELİKLİTAŞ-Ömer ÇETİNASLAN/İSTANBUL, (DHA)- BEYOĞLU’nda, 6 katlı bir binanın istinat duvarının bir kısmı çöktü. Duvardan kopan tuğlalar arkadaki binanın bahçesine düştü. Kırılan giderden sızan atık su bahçeyi ve bir daireyi bastı.

Kulaksız Kaptanpaşa Mahallesi Kalafatçı Yusuf Sokak’ta saat 16.00 sıralarında, 6 katlı bir binanın istinat duvarının bir kısmı çöktü. Duvarda yarık oluşurken, kopan tuğlalar arkadaki binanın bahçesine düştü. Çökme sırasında kırılan giderden sızan atık su, yan binanın bahçesine ve bodrum kattaki daireye doldu. Daire sakinleri, eşyalarının bir kısmının kullanılamaz hale geldiğini belirterek, yetkilerden yardım istedi. (DHA)

(FOTOĞRAF)

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