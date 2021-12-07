Beyoğlu’nda 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada

Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA) – BEYOĞLU’nda bir otomobilin içinde bulunan 2 kişi silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Yaralananların otomobille 2 kilometre kaçarak denetim yapan trafik polislere sığındı. Silahlı saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün saat 03.00 sıralarında Beyoğlu, Yenişehir Mahallesi, Irmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 COP 236 plakalı otomobil sürücüsüne ve yanındaki kişiye caddede trafik ışıklarında kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği Y.K ve M.A. olay yerinden yaralı şekilde 2 kilometre kaçarak denetim yapan trafik polislerine sığındı. Otomobilde yaralı kişilerin olduğunu gören trafik polisleri, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerini yaptıkları yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Saldırıya ilişkin soruşturma sürerken saldırı anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, dörtlüleri yanan, yoldaki otomobilin yanına bir kişinin yanaştığı, ardından silahını çıkararak otomobildekiler ateş ettiği görülüyor. Otomobil hareket ederken saldırgan da yaya olarak olay yerinden ayrılıyor.

(FOTOĞRAF)

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