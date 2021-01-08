Beyoğlu Belediyesi’nde 11’nci ‘Mahallesi Bahçesi’ açıldı

Berna YILMAZ – Ömer HASAR / İSTANBUL (DHA) – Beyoğlu Belediyesi’nin ‘Mahalle Bahçeleri’ projesi kapsamında, 50’ye yakın farklı noktada inşa edilmesi planlanan ‘Mahalle Bahçeleri’nin 11’incisi olan ‘Çıksalın Mahalle Bahçesi’ Beyoğlu Belediyesi Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın ve vatandaşların katılımı ile hizmete açıldı. Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Yıldız, “Beyoğlu’nda önceliğimiz, çocuklara oyun oynayabilecekleri ve keyifli vakit geçirebilecekleri yeşil alanlar oluşturmak. Hep birlikte, Beyoğlu’nda yeni doğan çocuklar için zeytin ağacı fidanları dikiyoruz. Böylece her doğan çocuğun Beyoğlu’nda bir zeytin ağacı olsun ve o çocukla beraber büyüsün” dedi.

Beyoğlu Belediyesi’nin hayata geçirdiği ‘Mahalle Bahçeleri’ projesi ile vatandaşlara kendi mahallelerinde yeni yaşam alanları oluşturmaya devam ediyor. Toplamda 50’ye yakın farklı noktada inşa edilmesi planlanan ‘Mahalle Bahçeleri’nin 11’incisi olan Çıksalın Mahalle Bahçesi, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın ve vatandaşların da katılımı ile hizmete açıldı. Beyoğlu’nda bulunan mahalle bahçelerinde çocuklar için oyun alanları oluşturmak için çalıştıklarını söyleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, çocuklarla sohbet ettikten sonra parkın açılışını gerçekleştirmek üzere projeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldız, “Metruk kalmış, yıkılan binaların olduğu terk edilmiş yerlerde mülkiyet durumuna göre vatandaşımızla anlaşarak Beyoğlu’nda bu tür alanları çocuklarımızın oynayacağı yerler, mahalle bahçeleri haline getiriyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüz ile tespitleri yapıyoruz. Buradaki muhtarlarımız aynı şekilde yerleri gösteriyorlar. Hemen kolları sıvıyoruz” dedi.

“ÖNCELİĞİMİZ ÇOCUKLAR İÇİN YEŞİL ALANLAR OLUŞTURMAK”

Beyoğlu’nda önceliğin, çocuklara oynayabilecekleri yeşil alanlar oluşturmak olduğunu dile getiren Yıldız, “Yaklaşık 50 noktayı tespit etmiş durumdayız ve bu 50 noktanın 10’unun, pandemiye rağmen, açılışını gerçekleştiriyoruz. Bundan da büyük bir mutluluk duyuyoruz. Çocukların oyun oynayacağı alanların olması lazım. Beyoğlu, kültür sanatın yoğun olduğu tarihi bir yer. Ayrıca, zaman içerisinde konut yoğunluğunun da arttığı bir ilçe. Bu nedenle, yeşil ve büyük alanlar oluşturmak oldukça zor. Ama çocuklarımız büyüyorlar. İstiyoruz ki onlar, böyle alanlarda mahallelerinden kopmadan hem arkadaşlarıyla beraber vakit geçirebilsinler hem de yarının belediye başkanları, milletvekilleri, cumhurbaşkanları olup onlar da çocuklara bu tür hizmetler yapsınlar” diye konuştu.

Daha büyük alanlarda hem çocuklar hem de gençler için spor aktiviteleri için de sahalar oluşturulduğunu belirten Yıldız, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu tabi biraz küçük. Daha büyük, 1 dönüme yakın mahalle bahçelerimiz de var. İstiyoruz ki çocuklarımız o büyük alanları da değerlendirsinler. Voleybol, futbol, basketbol oynayabilsinler. Büyük sahalarımız var. Bu şekilde bütün alanları, çocuklarımızın ve gençlerimizin vakit geçirebileceği alanlar haline getiriyoruz, mümkün olduğu kadar da yeşillendiriyoruz.”

ÇOCUKLAR İÇİN BİR ZEYTİN AĞACI FİDANI DİKİLİYOR

Açılan mahalle bahçelerine eni doğan çocuklar adına zeytin ağacı fidanı diktiklerini söyleyen Yıldız, “Hep birlikte ağaçlar dikiyoruz. Bugün yine, bu tür bir bahçede, Beyoğlu’nun uygun noktalarına da ağaçlar dikiyoruz. Eşim Seher Hanım’ın önderliğinde yürütülen bir çalışma var. Hep birlikte, Beyoğlu’nda yeni doğan çocuklar için zeytin ağacı fidanları dikiyoruz. Böylece her doğan çocuğun Beyoğlu’nda bir zeytin ağacı olsun ve o çocukla beraber büyüsün. Çünkü zeytin sağlıktır, berekettir. 2020 geride kaldı. Biz de başlattığımız bu zeytin ağacı fidanı dikme kampanyasını bütün çocuklarımızda beraber her açtığımız parkta gerçekleştiriyoruz. Daha sonra çocuk, ailesiyle birlikte geliyor ve ağacını suluyor. Şu ana kadar bin 425 zeytin ağacımızı Beyoğlu’na kazandırdık. Bugün buraya Senanur’un, Yamaç’ın, Ömer Kaan’ın, Amine’nin, Güven’in, Emir’in, Erva Sare’nin ve İkra’nın ağaçlarını dikeceğiz” ifadelerini kullandı.

AİLELER DE ÇOCUKLAR DA MUTLU

Pandemi döneminde çocukların vakit geçirebileceği bir alanın oluşturulmasının iyi olduğunu söyleyen Merve Demirtaş, “Çocuklarımız için daha iyi önemli aslında evde kaldıkları bu dönemde. 4 saatlik bir zaman diliminde çok eğleniyorlar. Tabi bizler için de çok iyi oldu, çocukların yanında oluyoruz mecbur. Onlar burada eğlenirken ben de kafa dinliyorum” dedi.

Melde Geyik ise, “Çocuklar için çok iyi oldu. Aşağısı küçük kalıyordu. Buranın eklenmesi bizim için de güzel oldu. Çocuklar da bu park yeni olduğu için buraya gelmek istiyor. Biz anneler de burada oturuyoruz. Pandemi döneminde hepimiz için iyi oldu” ifadelerini kullanarak yetkililere teşekkür etti.

9 yaşındaki Belinay Yayla ise kısıtlamalar kapsamında 13.00-16.00 saatleri arasında fırsat buldukça burada vakit geçirdiğini söyleyerek, “Bizim için çok iyi oldu. Dersim bittikten sonra havalar da güzel olduğunda hep birlikte parka çıkıp oyun oynayarak eğleniyoruz” diye konuştu.