Beymelek Dalyanı, doğal yaşam alanı

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Demre ilçesindeki Beymelek Dalyanı, birçok balık ve kuş türü ile 2 tür deniz kaplumbağası ve mavi yengeçlerin yaşam alanı olarak biliniyor. Dalyanda, 25’in üzerinde balık türü bulunuyor.

Türkiye’de ayakta kalan çok önemli sulak alanlardan biri olan Beymelek Dalyanı, 355 hektar alanı kaplıyor. Bunun 225 hektarlık bölümünün sulak alan, 100 hektarlık bölümünün ise taşkın alanı olduğu belirtiliyor. Beymelek Dalyanı, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü tarafından işletiliyor. Enstitü tarafından gözlemlenen dalyan, tam bir doğal yaşam alanı olarak biliniyor. Dalyanda, yeni tespitlere göre, 25’in üzerinde balığın beslendiği ve büyüdüğü belirtiliyor. Denizde üreyen balık türleri ve mavi yengeçler, nisan- ağustos döneminde, yavru olarak Beymelek Dalyanı’na giriyor. Yavrular, yaz döneminde sürüler halinde dalyanda gezip, besleniyor. Buradaki balıklar belirli büyüklüğe gelince ekim ayı başından itibaren dalyanın ağzında kurulan kuzuluklara giriyor. Kuzulukların üstü balıkçıl kuşlarına karşı tel kafes ve ağlarla kapatılıyor. Kuzuluğa giren balık türlerinden çupra ve levreklerin büyükleri, anaç olarak yavru balık üretiminde kullanılıyor. Çupra, levrek ve diğer tür balıkların bir bölümü, yeniden üreme yapmaları için tekrar denize bırakılıyor, bir kısmı da satılıyor. Dalyanın ağzı açıldığı zaman nisan ayı başından itibaren kalan balıklar ve mavi yengeçler yeniden yumurta bırakmak, üreme yapmak için denize açılıyor. Birçok göçmen kuş türü de dalyanda kışlıyor. Bazı kuş türleri yıl boyu dalyanda kalıyor.

Dalyanda aynı zamanda enstitü tarafından yürütülen bir proje ile balık türleri ve türlerin davranışları üzerinde araştırmalar yapılıyor. İzleme sisteminde balıkçılık, akustik, çevresel, görsel, fizikokimyasal parametreler gözlemleniyor.

25’İN ÜZERİNDE BALIK TÜRÜ

Dalyanı işleten ve koruyan Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü’nün Müdür Yardımcısı Durali Eraslan, Beymelek Dalyanı’nın, doğallığını korumuş ender dalyanlarından biri olduğunu söyledi. Eraslan, “Hatta şu an itibarıyla en önemlisi. 355 hektarlık bir alana sahip. Bunun 255 hektarı lagünün kendi alanı. 100 hektarı da sulak alan olarak tabir ettiğimiz kısım. Dalyanda 25’in üzerinde balık türü bulunuyor. İki tür deniz kaplumbağası ve mavi yengeç de dalyanda yaşamını sürdürenler arasında. Bunun yanında 10’un üzerinde kuş türü var. Biz ihyacımız olan anaçları, kuzuluklardan yakalıyoruz. Bu sayede üretimi de yapmış oluyoruz. Arta kalan balıkları da denize salarak, üreme şansı veriyoruz. Bu işlem sırasında zarar gören bir kısım balıklar da halkımıza satılıyor” diye konuştu.

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