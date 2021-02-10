Beylikdüzü’nde yol kenarında maskesiz, mesafesiz halay

Haber: Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL,(DHA)- BEYLİKDÜZÜ’nde bir grup koronavirüs salgınına rağmen maskesiz ve sosyal mesafesiz yol kenarında halay çekti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü’nde geçtiğimiz günlerde otomobillerini kenara çeken bir grup, müziğin sesini açarak eğlendi. Koronavirüs salgını kapsamında alınan ksıtlamalar devam ederken, otomobillerinden müzik açan grubun yol kenarında halay çektiği görüldü. O anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

