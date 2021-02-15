Beylikdüzü’nde yoğun trafik -1

İSTANBUL (DHA) BEYLİKDÜZÜ D-100 Karayolu’nda kar yağışı nedeniyle yoğun trafik oluştu. Bazı noktalarda trafik tamamen durdu.
İstanbul’da kar yağışı etkili oluyor. D-100 Karayolu’nun Beylikdüzü mevkiinde trafik yoğunluğu oluştu. Bazı noktalarda ise trafik tamamen durdu.
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