Beylikdüzü’nde yoğun trafik -1

İSTANBUL (DHA) BEYLİKDÜZÜ D-100 Karayolu’nda kar yağışı nedeniyle yoğun trafik oluştu. Bazı noktalarda trafik tamamen durdu.

İstanbul’da kar yağışı etkili oluyor. D-100 Karayolu’nun Beylikdüzü mevkiinde trafik yoğunluğu oluştu. Bazı noktalarda ise trafik tamamen durdu.

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