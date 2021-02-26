Beylikdüzü’nde uyuşturucu serasına baskın kamerada

Ali Çağlar Tınbek/İstanbul(DHA) Beylikdüzü’nde polis ekipleri, binanın çatı katında uyuşturucu yetiştirilen seraya baskın düzenledi. Dün düzenlenen baskında, Hint keneviri ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı. Operasyon kameralara yansıdı.

Beylikdüzü Barış Mahallesi’nde bir binanın çatı katında uyuşturucu yetiştiriciliği yapıldığı ihbarını alan ekipler dün adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 8 parça halinde 5 kilo 250 gram esrar, 230 gram eroin, 19 kök hint keneviri, 1 adet hassas terazi, 2 adet termometre, 1 adet iklimlendirme LED cihazı, 2 adet havalandırma borusu, 2 adet reflektör, 1 adet balast ele geçirdi. Adreste bulunan O.E. (36) isimli şüpheli gözaltına alındı. Yakalan kişi “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” suçundan adli makamlara sevk edildi.

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