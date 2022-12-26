Beylikdüzü’nde TIR’a çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

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Oğuzhan CİN – İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL,(DHA) BEYLİKDÜZÜ D-100’de seyir halinde ilerlerken TIR’a çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi D-100 Karayolu Yan yol Avcılar mevkiinde meydana geldi. Şahin Bozkurt’un kullandığı elektrikli bisiklet, önünde ilerleyen 34 PIN 17 plakalı TIR’a çarptı. Bisiklet ve sürücüsü savrularak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Bozkurt, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle yoğunluğun oluştuğu trafik akışı polis incelemesi sonrası normale döndü. TIR şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)

(FOTOĞRAF)



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