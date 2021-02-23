Beylikdüzü’nde Şarkıcı Çılgın Sedat’ın evinde yangın (1)

Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sofraların olmazsa olmazı ekmek fırınlarını denetledi. Denetimler esnasında merdiven altı, sağlıksız koşullarda üretim yapan fırınlara cezai işlem uyguladı.Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırın denetimlerinde ekmeklerin gramajı ile satışı yapılan tüm unlu mamullerin üretim koşulları ve öncelikle hijyen şartlarını kontrol etti.