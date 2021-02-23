Beylikdüzü’nde Şarkıcı Çılgın Sedat’ın evinde yangın (1)

Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-BEYLİKDÜZÜ’nde şarkıcı Çılgın Sedat’ın ailesi ile birlikte yaşadığı villada yangın çıktı. Yangın haberini duyar duymaz olay yerine gelen ünlü şarkıcı, panik yaşadı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sofraların olmazsa olmazı ekmek fırınlarını denetledi. Denetimler esnasında merdiven altı, sağlıksız koşullarda üretim yapan fırınlara cezai işlem uyguladı.Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırın denetimlerinde ekmeklerin gramajı ile satışı yapılan tüm unlu mamullerin üretim koşulları ve öncelikle hijyen şartlarını kontrol etti.
İlknur SARGUT- Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- KORONAVİRÜS pandemisi nedeniyle insanların evlerde vakit geçirdiği bu dönemde özellikle erkekler arasında alerji şikâyetlerinin yüzde 50 oranında arttığını belirten...