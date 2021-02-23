Beylikdüzü’nde Şarkıcı Çılgın Sedat’ın evinde yangın (1)

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Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-BEYLİKDÜZÜ’nde şarkıcı Çılgın Sedat’ın ailesi ile birlikte yaşadığı villada yangın çıktı. Yangın haberini duyar duymaz olay yerine gelen ünlü şarkıcı, panik yaşadı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

(FOTOĞRAF)

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