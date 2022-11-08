Beylikdüzü'nde prefabrik ev taşıyan TIR varyant altında sıkıştı

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Oğuzhan CİN / İSTANBUL,(DHA) BEYLİKDÜZÜ’nde prefabrik ev taşıyan TIR, varyant altında sıkıştı.

Olay, 14.00 sıralarında Ambarlı Caddesi meydana geldi. Büyükçekmece istikametine giden Kağan Atasoy yönetimindeki

prefabrik ev yüklü TIR varyant altında sıkıştı. Atasoy çabasına rağmen sıkıştığı yerden TIR’ı kurtaramayınca itfaiye ve polise haber verdi.

Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. TIR uzun çalışmalar sonucu kurtarıldı.

TIR şoförü Kağan Atasoy, “Liman yolundan Çatalca istikametine yükümüz vardı. Sürekli taşıdığımız bir yük. Köprünün giriş ve çıkış kısmındaki ayar bozukluğundan dolayı takıldık. Bir tarafı alçak bir tarafı yüksek olduğundan dolayı geçemedik” dedi.

(FOTOĞRAF)

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