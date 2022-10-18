Beylikdüzü’nde palet hırsızları kamerada

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Oğuzhan CİN / İSTANBUL, (DHA) BEYLİKDÜZÜ’nde plakasız kamyonetle market önündeki tahta paletlerin çalınma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçen pazartesi günü Gürpınar Mahallesi’nde bulunan bir marketin önünde yaşandı. Plakasız kamyonetle gelen 3 kişi, market önüne yanaştı. Şüpheliler, kısa sürede aldıkları tahta paletleri araçlarına yükleyerek uzaklaştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Şüphelilerin çevrede marketlerin önünde bulunan paletleri çala çala ilerlediği öne sürüldü. (DHA)

(FOTOĞRAF)



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