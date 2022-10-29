Beylikdüzü’nde minibüsteki telefonu sahipleri varken böyle çaldı

- Reklam -

Oğuzhan CİN / İSTANBUL, (DHA) – BEYLİKDÜZÜ’nde, Yeter Erdoğan’ın, eşiyle alışveriş yapmak için geldikleri AVM’nin önüne park ettikleri minibüsten cep telefonu çalındı. Hırsızın bir anlık dalgınlıklarından faydalanarak kapıyı açıp minibüsten telefonu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen pazar günü Kavaklı Mahallesi’nde yaşandı. Yeter Erdoğan ile eşi, alışveriş yapmak için geldikleri AVM’nin önüne minibüsü park etti. İndikleri sırada bir anlık dalgınlıklarından faydalanan hırsız, kapısını açtığı minibüsün ön tarafındaki cep telefonunu çalarak uzaklaştı. Eve gittikten sonra cep telefonunun olmadığını fark eden Yeter Erdoğan, AVM’nin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Hırsızlık anının kamera görüntülerine yansıdığını görüldü. Görüntülerde, indikleri sırada bir kişinin hızla gelip kapıyı açarak minibüsten telefonu çaldığı yer alıyor.

“RAHATÇA ARABAMDAN ALMIŞ”

Telefonu çalınan Yeter Erdoğan, “Minibüs ile kızımdan geliyordum, bir AVM’nin önünde durdum. Alışveriş yapacaktık. Telefonu koltuğun üstüne unutmuşum. Kapısı kapalıydı. Ben aracın direksiyon tarafında duruyordum, eşime bakıyordum o anda. Kapı açılır gibi hissettim ama kimseyi görmedim. Baktığımda telefonum alınmıştı. Eve gittim kızım aradı telefonumu, kapalıydı. Sonra alışveriş yaptığım kameralara baktım. Hırsızın telefonumu araçtan aldığını gördüm. Rahatça aracımda almış, yanımdan da geçip gitmiş.” dedi. (DHA)

- Reklam -

(FOTOĞRAF)