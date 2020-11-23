Beylikdüzü’nde kavga ettiği kişi bacağından silahla vurdu

Ersan SAN / İSTANBUL (DHA) BEYLİKDÜZÜ’nde aralarında alacak verecek yüzünden tartışma olduğu öne sürülen iki kişi büfede kahvaltı yaptıktan sonra kavga etti. Kavgada, arkadaşını bacağından silahla vurarak yaralayan ve olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Beylikdüzü Büyükşehir mahallesinde bulunan iş hanının otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek davası olan iki kişi, araba kiralamak için bir iş hanına geldi. Araç kiralama işi biten kişiler büfede kahvaltı yaptılar. Daha sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga eden kişilerden biri, silahına davranarak ateş etmeye başladı. Arkadaşını bacağında vuran şüpheli, kiraladıkları araba ile olay yerinden kaçtı. Yaralı, çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler konu ile ilgili çalışma başlattı.

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