Beylikdüzü’nde kamyonet yola park edilen TIR’a çarptı

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Oğuzhan CİN / İSTANBUL,(DHA) – BEYLİKDÜZÜ’nde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, yola park edilen TIR’a çarptı. Kamyonetin ön kısmı TIR’ın altına girerken, şoför kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi Liman Caddesi’nde meydana geldi. Şoförü Enes Özbay’ın bir anlık dalgınlığı sonucu kontrolünü kaybettiği 63 ADN 643 plakalı kamyonet, yola park edilen 34 FFA 970 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kamyonetin ön kısmı TIR’ın altına girerken, kazayı yara almadan atlatan şoför Enes Özbay, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin aracı kaldırma çalışmaları sürüyor. (DHA)

(FOTOĞRAF)

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