Beylikdüzü’nde ‘kadına yönelik şiddete hayır’ paneli düzenlendi

- Reklam -

İSTANBUL, (DHA) – Beylikdüzü Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında hafta boyunca seminerden eğitime kadar pek çok etkinlik düzenledi. “Güçlenen Kadınlar” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikler, hikâyeleriyle ilham veren kadınları da bir araya getirdi.

Etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen panelde ise kadına yönelik şiddetle mücadelede yapılması gerekenler anlatıldı. Şiddete uğradığı için hayatını kaybeden kadınlar için yapılan saygı duruşuyla başlayan panelde konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısındayız. Kadınlara önem veren bir yerel yönetim anlayışını benimsiyoruz. Çalışmalarımızda da bu yüzden hep Beylikdüzü Aklı ile güçlü kadınlar diyoruz. Onları her zaman desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

- Reklam -

Beylikdüzü Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında hafta boyunca süren etkinlikler düzenledi. Etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen Güçlü ve Mutlu Kadınlar paneline Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Zehra Çalık’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Şiddete uğradığı için hayatını kaybeden kadınlar için yapılan saygı duruşuyla başlayan panelin moderatörlüğünü Ceyda Düvenci üstlendi. Doç. Dr. Şahide Güliz Kolburan, Avukat Handan Bakbak ve Dr. Öğretim Üyesi Engin Eker’in konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte kadına yönelik şiddetle mücadelenin hukuki ve psikolojik yönleri ele alındı.

“ŞİDDET NORMALMİŞ GİBİ DAVRANAMAYIZ”

Kadına yönelik şiddete karşı farkındalığı oluşturmak için çalışmalarına devam edeceklerini söyleyen Düvenci, “Bugün kadına yönelik şiddete karşı mücadele etmek için dünya çapında bu tür etkinlikler ve farkındalığı yükseltici haberler yapılıyor. Biz ise tam tersi bir yerden bu farkındalığı güçlendirmeye çalışıyoruz. Yaşadığınız şiddete maruz kalmak zorunda değilsiniz. ‘Bir çıkış kapısı var’ diyoruz. Şiddet normalmiş gibi davranamayız. Kadın artık bazı durumlarda kendini düşünmeyi bıraktı. Biz bugün diyoruz ki ‘Sen kendini ötelemiş olabilirsin ama dünyada senden çok sevdiğin çocuğun için, ona örnek olmak için şiddete ‘hayır’ diyen bir ebeveyn ol’. Şiddetin bu kadar normal olması da ayrı bir gerçek ama şiddeti görerek büyüyen çocuk şiddeti normal sanıyor ya da sevgi biçimi zannediyor” diye konuştu.

“BÖYLE ZAMANLARDA DAHA ÇOK KONUŞMAMIZ LAZIM”

Şiddete uğrayan kadınlarla dayanışma içinde olmanın önemine değinen Düvenci, “Özgürlüklerin kısıtlanması ve kıskanmak, sevgiye dâhil değildir. O alan senin hür alanındır. ‘Hayır’ diyebilirsin. Buna rağmen maddi ve manevi şiddet görüyorsan sevilmiyorsun demektir. Sevgi, acı vermemektir. Böyle özel günlerde bu kapılar açılıyor. Hepimizin kanayan yarası şiddete karşı dur demek için buradayız, birlikteyiz. Umarım bu sohbetin sonunda hayatımızda ya da çevremizdeki kadınların hayatını değiştirmiş oluruz” ifadelerini kullandı.

“İYİ EĞİTİLMİŞ BİR EVLAT YETİŞTİREREK BU SORUNUN ÇÖZÜLECEĞİNE İNANIYORUM”

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin hukuksal boyutuna ve eğitimli kadınların da sık sık şiddete maruz kaldıklarını ancak seslerini çıkaramadıklarını dile getiren Avukat Handan Bakbak ise “İyi eğitilmiş bir evlat yetiştirerek bu sorunun çözüleceğine inanıyorum. Bizim her şeyden önce zihniyet açısından kadına öncelik vermemiz lazım. Çocuğu kadın yetiştiriyor. Bizim önceliğimiz de kadın ve çocuk olmalı. Kadın ekonomik hayata geçince hem yükü hem sorumluluğu çoğaldı. Şiddet her ne tür olursa olsun haklarımızın ihlalidir. Özgürlüklerimiz bu kadar güçlüyken hiç kimse bunları ihlal edemez ama ediliyor. Biz bu yüzden bugün buradayız. Şiddet bizim kaderimiz değil. Kararlı olacağız, vazgeçmeyip mücadele edeceğiz. Hukukun temelinde de bu var. Mücadele sırasında koruyucu tedbirlere başvurabilirsiniz” dedi.

“BU İŞTE İRADESİ OLANLARLA ÇALIŞALIM Kİ YOL ALMAYA BAŞLAYALIM”

Kadına yönelik şiddetle mücadelede mağdurların yanı sıra faillere de ulaşılması gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Şahide Güliz Kolburan da “Şiddet mağdurlarıyla tabii çalışalım ama tüm çalışmalar mağdurlarla ilgili. Bu işte iradesi olanlarla da çalışalım ki yol almaya başlayalım, ilk adımları atalım. Ortaya çıkacak sentezle mücadele yolumuzu bulalım. Bunu bile yapamaz durumdayız. Çünkü bu işi yapan faillere ulaşamıyoruz. Ulaşsak da az sayıda çalışma var. En çok da çocuklar etkileniyor. Buna tanık olmak nesilden nesile aktarımı gerçekleştiriyor. Şiddet, öğrenilerek aktarılıyor. Dolayısıyla bizim faillerle çalışmak gibi bir zorunluluğumuz var” diye konuştu.

“BİR ARAYA GELİP KONUŞMAYA DEVAM ETMELİYİZ”

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin psikolojik boyutuna değinen Dr. Öğretim Üyesi Engin Eker ise “Zihniyetin değişmesini ve failin gösterilmesini istiyoruz. Ben aslında saldırganlık konusuna dikkat çekmek istiyorum. Doğanın kanunlarına mı tabiyiz kültürün kanunlarına mı tabiyiz bütün mesela bu yüzden çıkıyor. Bunun altında yatan sebepleri bulmak önemli. Sınırlarımızı bilmek zorundayız. Bir araya gelip konuşmaya devam etmeliyiz. Bu konuda da yerel yönetimlere çok iş düşüyor aslında. Beylikdüzü Belediyesi bu konuda iyi bir performans gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“ÖĞRENMEYE DEVAM EDEN BİR YEREL YÖNETİCİ OLARAK SİZİ HEP DİNLEYECEĞİM”

İzleyicilerin de katılımıyla interaktif şekilde gerçekleşen panelin ardından tüm katılımcılara teşekkür eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Muazzam bir sohbetti. Bu konuda bize kattıklarınız çok önemli. Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısındayız. Kadınlara önem veren bir yerel yönetim anlayışını benimsiyoruz. Çalışmalarımızda da bu yüzden hep Beylikdüzü Aklı ile güçlü kadınlar diyoruz. Onları her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Biz bütün akıllara açığız. O kadar çok öğrenmemiz gereken şey var ki. Sürekli öğrenmeye devam eden bir yerel yönetici olarak siz kadınları hep dinleyeceğim” dedi.

KADINLAR HAFTA BOYUNCA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERDE BULUŞTU

‘Güçlenen Kadınlar’ sloganıyla hafta boyunca devam eden etkinliklerde ayrıca, hikâyelerini anlatmak ya da dinlemek isteyen tüm kadınları bir araya geldi. Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi’ndeki ilk etkinlikte Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nden aldıkları hizmet ve desteklerle hayatları değişen kadınlar hikâyelerini paylaştı. Özgecan Aslan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda ise toplumsal cinsiyet normlarına uymayan meslekleri icra eden kadınlar bir araya geldi. Demir işçisi ve pompacı gibi meslek gruplarında çalışan kadınlar; mesleğe başlama ve karar verme aşamaları ile yaşadıkları zorluklara ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Etkinlikler kapsamında aynı zamanda Hakan Tekcandan’ın eğitmenliğinde kadınlara, aikido başta olmak üzere uygulamalı olarak öz savunma eğitimi verildi. Hafta içerisindeki bir diğer etkinlik olan “Güvenli İlişkiler” konulu seminer ise Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Cinsel Şiddet ile Mücadele Derneği iş birliğiyle düzenlenen seminerde Psikolog Nurgül Öz, flört şiddeti ve güvenli ilişkiler konularına değindi.