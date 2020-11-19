Beylikdüzü’nde başına taş düşen işçi öldü, o anlar kamerada

Kent gündemini yakından takip ederek, ihtiyaçları belirleyen ve toplumsal dayanışma içinde tüm paydaşlarla ortak çalışmalara imza atan Ankara Kent Konseyi (AKK), Başkent’in daha yeşil olması için de yoğun mesai harcıyor. Milli Ağaçlandırma Bayramı kapsamında Turan Güneş Bulvarı’ndan sonra Elmadağ Belediyesinin katkıları, Ankara Volkswagen Fun Club ve Bahçelievler Derneği iş birliğiyle Elmadağ Kurtuluş Mahallesi’nde “Ankara Kent Konseyi Hatıra Ormanı” oluşturuldu.