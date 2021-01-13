Beykoz’da helikopter düştü ihbarı üzerine aramalar yapılıyor -1

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan Bayram Akçaalan (73), 2005 yılında Karabük'te 2 pilotun şehit olduğu uçak kazasından etkilenince, evinin önüne düşen F-16’nın 7 metre uzunluğunda maketini yaptı. Akçaalan, 15 yıldır evinin önündeki direkte sergilediği 300 kilogram ağırlığındaki F-16 maketi ile şehit pilotları andığını söyledi.