İlkay DİKİCİ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-BEYKOZ Çavuşbaşı’nda helikopter düştü ihbarı üzerine bölgede aramalar yapılıyor. Yerden jandarma, polis ve itfaiye ekipleri, havadan polis helikopteriyle yapılan aramalar sürüyor.
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Ana Sayfa Güncel Haberler Beykoz’da helikopter düştü ihbarı üzerine aramalar yapılıyor -1
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