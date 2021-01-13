Beykoz’da helikopter düştü ihbarı üzerine aramalar yapılıyor -1

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İlkay DİKİCİ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-BEYKOZ Çavuşbaşı’nda helikopter düştü ihbarı üzerine bölgede aramalar yapılıyor. Yerden jandarma, polis ve itfaiye ekipleri, havadan polis helikopteriyle yapılan aramalar sürüyor.
(FOTOĞRAF)

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