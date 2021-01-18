Beykoz’da buzlu yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL, (DHA) BEYKOZ’da etkisini sürdüren kar yağışı araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Buzlanan yollarda ilerlemeye çalışan araçlar kayarken , ekipler yolda küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
İstanbul’da etkisini sürdüren kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Beykoz Kavacık Atatürk Caddesi’nde rampadan aşağıya inen sürücüler buzlanma nedeniyle güçlük yaşadı. Bazı araçların kaydığı görülürken sürücüler zorlukla durabildi. Araçlar yavaş yavaş ilerlerlerken, caddede trafik yoğunluğu yaşandı. Caddede küreme ve tuzlama çalışması yapıldı.
(FOTOĞRAF)